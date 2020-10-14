كورونا في 5 دول.. الولايات المتحدة تسجل 46614 إصابة جديدة والبرازيل 10220

تونس: إصابة 1005 تلاميذ ومدرسين.. و475 وفاة بالمكسيك وعدد الضحايا بأستراليا بلغ 904 حالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 7 ملايين و787548 إصابة حتى الآن.

كما سجلت السلطات الصحية 338 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214446 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إنها سجلت 10220 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و309 حالات وفاة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و113628 حالة إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و150998 حالة وفاة.

المكسيك:

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 475 حالة وفاة و4295 حالة إصابة جديدة جراء (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى 825 ألفًا و340 حالة، والوفيات إلى 84 ألفًا و420 حالة.

أستراليا:

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 816، وفي أستراليا إلى 904 حالات وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 27317 إصابة تعافى منها 24888 شخصًا.

تونس:

سجلت وزارة التربية التونسية اليوم، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المؤسسات التعليمية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الوسط المدرسي إلى 1005 حالات مؤكدة.

وشملت الإصابات 492 مؤسسة تربوية، تمثل 8.05% من العدد الإجمالي للعاملين في المؤسسات التربوية.

وبلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس -حسب الوزارة- إلى حدود نفس التاريخ، 2662 حالة، منها 1874 حالة في صفوف التلاميذ، و588 حالة في صفوف المدرسين.