"الخثلان": يجوز أداء صلاة الجنازة على القبور الجديدة أثناء زيارتها

قال: لا يجب أن يُتخذ هذا ديدناً وعادةً كلما أتى المقبرة ذهب يبحث عنها

أكد ‏عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان أن الصلاة على القبر وردت في السنة، فمن وجد قبراً لم يصل عليه، وأراد أن يصلي عليه، فلا بأس.

جاء ذلك في إجابة الشيخ الخثلان عن السؤال: ‏هل يجوز أداء صلاة الجنازة على القبور الجديدة خلال زيارة المقابر؟

وقال "الخثلان" عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة: لا يُتخذ هذا ديدناً وعادةً له، كُلما أتى المقبرة ذهب يبحث عن القبور، التي لم يصل عليها، ويقوم ويصلي عليها، فهذا لم يرد عن السلف، أن يُفعل بمثل هذه الطريقة، لكنه ورد هذا بصفة عارضة، كأن يكون له قريب أو جار أو نحو ذلك، ومات ولم يصل عليه، فيذهب لقبره ويصلي عليه، لكن أن يذهب بهذه الطريقة يتتبع هذه القبور التي دُفنت حديثاً ويصلي عليها واحداً واحداً، فهذا لم يرد ولم يُؤثر عن السلف.