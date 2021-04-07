"مدير تعليم مكة" يطلع ميدانيًّا على استعدادات الكشافة لموسم رمضان

لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام من المعتمرين والمصلين

اطلع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي، على أعمال القادة الكشفيين المشاركين في خدمة قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين، وزار ميدانيًّا مركز "بادر" للأعمال التطوعية؛ بهدف الاطلاع على استعداد كشافة مكة المكرمة لشهر رمضان المبارك؛ مشيدًا بالجهود التطوعية المبذولة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

والْتقى "الزايدي" خلال جولته وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وقائد إدارة الحشود الأمنية بالمسجد الحرام اللواء محمد الأحمدي؛ حيث جرى خلال اللقاءين استعراض الشراكة الاستراتيجية ودور الكشافة لدعم جهود أجهزة الدولة في تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام، وثمنوا الجهود الكبيرة التي تقدّمها الكشافة لخدمة ضيوف الرحمن في كل عام.

ومنح مدير التعليم بمكة القادة الكشفيين بالمسجد الحرام أوسمة الخدمة، خلال جولته التفقدية برفقة مساعد مدير التعليم بمكة للشؤون التعليمية علي بن حسين العامودي ومدير إدارة النشاط الطلابي نبيل بن بكر طيب، كما قلّد بعض القادة منديل الشارة الخشبية بعد أن اجتازوا جميع المتطلبات بنجاح.

ونوّه الزايدي بدور كشافة تعليم مكة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ رافعًا لهم الشكر والثناء نظير جهودهم المبذولة، وداعيًا الله لهم التوفيق والسداد.

من جهته، أوضح رئيس النشاط الكشفي القائد زياد بن حسن قدير، أن أكثر من ٤٠ قائدًا كشفيًّا يعملون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي بين المصلين والتباعد المكاني ومنع حالات التكدس بالمسجد الحرام؛ مشيرًا إلى أن المشاركة انطلقت منذ تمت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- بالسماح لعودة العمرة ولا تزال المشاركة قائمة.

وأضاف "قدير" أن ما يقوم به قادة الكشافة من عمل تطوعي بالمسجد الحرام؛ إنما هو امتداد للجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للرفع من الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين، ولما يوليانه من اهتمام وعناية بصحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين.