رازفان: الهلال والسد الأقوى.. ستشاهدون مباراة ممتعة

أكد رازفان مدرب فريق الهلال، أن وصول فريقه رفقة السد القطري يعكس قوة الفريقين.

وقال قبل مواجهة الذهاب التي ستجمعهما ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا غداً: "يعكس وصول الفريقين لهذا الدور مدى قوة وتطور الفريقين وينتظر أن نرى مباراة ممتعة".

وأضاف: نحن مستعدون لخوض الشوط الأول ونأمل الخروج بنتيجة إيجابية.

وعن مشاهدته لفريق السد قال: "سنواجه فريقاً منظماً وقوياً ولديه لاعبون متميزون ويملكون نسبة استحواذ عالية".

وأضاف: لعبنا عدة مباريات قوية في الدوري السعودي ساعدتنا على التحضير لمواجهة الغد.