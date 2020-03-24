البحرين تعلن عن ثالث حالة وفاة بسبب "كورونا"

عمره 65 عاماً لديه أمراض وظروف صحية كامنة

أعلنت البحرين، اليوم، عن تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية: إن وزارة الصحة أعلنت عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 65 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان أحد الحالات القائمة لفيروس "كورونا" (COVID-19).