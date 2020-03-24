البحرين تعلن عن ثالث حالة وفاة بسبب "كورونا"

عمره 65 عاماً لديه أمراض وظروف صحية كامنة

أعلنت البحرين، اليوم، عن تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية: إن وزارة الصحة أعلنت عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 65 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان أحد الحالات القائمة لفيروس "كورونا" (COVID-19).

البحرين فيروس كورونا الجديد

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24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 03:02 PM

عمره 65 عاماً لديه أمراض وظروف صحية كامنة

البحرين تعلن عن ثالث حالة وفاة بسبب "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت البحرين، اليوم، عن تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية: إن وزارة الصحة أعلنت عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 65 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان أحد الحالات القائمة لفيروس "كورونا" (COVID-19).

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البحرين فيروس كورونا الجديد

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