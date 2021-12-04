تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. مواطنون يناشدون بسفلتة "جدم - الليث"

طالبوا باستكمال أعمال مشروع الطريق الذي يسلكه طلاب وطالبات المدارس

جدّد عددٌ من سكان مركز جدم شرقي الليث، مطالبهم المتمثلة في سفلتة طريق "الفروخية - جدم"، تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ حيث يسلكه العديد من الطلاب والطالبات، فضلاً عن أنه يربط القرى والمراكز ببعضها بعضًا، من الشمال للجنوب.



وبحسب السكان؛ فإن شركة تابعة لوزارة النقل باشرت أعمالها في الطريق الذي يربط مركز جدم بالفروخية بطول 11 كلم تقريبًا وقامت بردم الطريق ترابيًا واكتفت بذلك قبل نحو عام ولم تعد.



وأشار السكان إلى أنه مع أول قطرة مطر سيعود الطريق إلى ما كان عليه، ما لم تتم سفلتته، مطالبين الجهات الرقابية بضرورة الوقوف على معاناتهم واستكمال أعمال مشروع الطريق الذي يسلكه عديد من طلاب وطالبات المدارس.