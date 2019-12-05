الفيصل بعد تأهل الأخضر: مبروك لوطننا الغالي

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المباراة النهائية لكأس الخليج المقامة في قطر.

وكتب مغردًا "الحمدلله.. الحمدلله مبروك لوطننا الغالي مبروك للأخضر ونجومه".

وضرب الأخضر موعدًا مع منتخب البحرين في المباراة النهائية الأحد المقبل بعد تجاوزه قطر بهدف نظيف في نصف النهائي.