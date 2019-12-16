"العمري" رئيساً لخبراء الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030

أجمع فريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، على اختيار مدير إدارة العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي مرزوق العمري، رئيساً لفريق الخبراء.
ويعد "العمري" من الكفاءات المتميزة في مجال عمله، وتلقى التهاني والتبريكات بهذه الثقة.
أجمع فريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، على اختيار مدير إدارة العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي مرزوق العمري، رئيساً لفريق الخبراء.
ويعد "العمري" من الكفاءات المتميزة في مجال عمله، وتلقى التهاني والتبريكات بهذه الثقة.