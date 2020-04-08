إسرائيل.. "حفيد رابين": أتمنى وفاة "نتنياهو" بـ"كورونا" في السجن

قال: بسبب مماطلته في تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الفيروس

أثار جوناثان بن آرتسي، حفيد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين من جهة الأم، ضجة كبيرة في إسرائيل، بعدما تمنى أن يصاب رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بوباء كورونا.

وكتب "بن آرتسي" في تغريدة على "تويتر": "إذا كذب نتنياهو على الشعب الإسرائيلي، وناور بالقول: (يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية للطوارئ لمواجهة كورونا)، وفي النهاية تَبَيّن أنه يريد إجراء انتخابات؛ فإنه يستحق الإصابة بكورونا، وأن ينهي حياته في السجن وهو مريض".

وبحسب "اليوم السابع" المصرية مُنِيَ نتنياهو بخسارة في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة؛ إلا أنه دعا خصمه بيني جانتس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية معه، لمواجهة كورونا. واتهم نتنياهو من قِبَل خصومه، بـ"التذرع بأزمة كورونا ليبقى بالحكم، وينقذ نفسه من المحاكمة"، عقب تقديم لائحة اتهام؛ تنسب له ارتكاب 3 جرائم جنائية خطيرة.

ويعوّل نتنياهو -بالنسبة لمعارضيه- على إضاعة الوقت بالتفاوض مع جانتس حول تشكيل الحكومة، حتى تنتهي المهلة المقدمة لغانتس لتشكيلها؛ وبالتالي الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وتتهم عائلة "رابين"، نتنياهو بالتحريض على رئيس الحكومة إسحاق رابين؛ مما أدى إلى اغتياله في العام 1995، وكان نتنياهو آنذاك رئيس المعارضة في إسرائيل. وحتى اليوم يشكّل اغتيال رابين صدمة للمجتمع الإسرائيلي، كما أن له حتى اليوم العديد من الانعكاسات على الوضع السياسي في البلاد؛ علاوة على أنه أحدث هوة سحيقة في العلاقة بين اليمين واليسار في إسرائيل.