يزيد الراجحي يتطلع للفوز بلقب رالي كازاخستان للمرة الثانية

على متن تويوتا هايلوكس رباعية الدفع وبدعم من "عبداللطيف جميل"

بعد جولة أولى أوروبية ناجحة صعد فيها إلى منصة التتويج، البطل السعودي يزيد الراجحي يشد الرحال إلى آسيا الوسطى متجهًا إلى تاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، ألا وهي جمهورية كازاخستان وبالتحديد جنوب غرب البلاد في إقليم مانكيستا والمطلة على بحر القزوين؛ وذلك للمشاركة في رالي كازاخستان للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية منذ أن تم إدراج الرالي في روزنامة كأس العالم في 2017، وستنطلق الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الكروسكانتري من مدينة أكتاو في الـ8 من شهر يونيو وتنتهي في نفس المدينة في الـ13 من الشهر الجاري.

ويسعى بطلنا الكابتن يزيد الراجحي الذي يتسلح بالخبرة الواسعة والموهبة التي صقلها على الأراضي الكازاخستانية سواء كانت جولة من جولات كأس العالم أو مرحلة من مراحل رالي طريق الحرير الذائع الصيت إلى تحقيق الفوز الثاني في مسيرته في رالي كازاخستان على متن مقاتلته تويوتا هايلوكس الرباعية الدفع، وبدعم من شريكه الرسمي "عبداللطيف جميل للسيارات".

وأما على صعيد الملاحة؛ فسوف يستعين سفير رياضة السيارات السعودية، الراجحي بخدمات الملاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، وستكون هذه المرة الثانية التي يشارك فيها الثنائي سويًّا في الأراضي الكازاخستانية، آخرها كانت في 2019.

وجاء تعيين تسيتسفيتس لعدم جهوزية الإيرلندي مايكل اور الذي ما زال يكمل رحلة شفائه من الإصابة التي تعرض لها في حادث باها الشرقية.

ويعود رالي كازاخسان إلى روزنامة الراليات، بعد أن تم إلغائه العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19. ورسم منظمو رالي كازاخستان مسارات أقصر من العام الماضي؛ جميعها رملية، تتضمنها كثبان رملية بنسبة 20% وبمسافة إجمالية تبلغ 2270 كيلومترًا، منها 1465 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للسرعة، مقسمة على خمسة مراحل بينها ليلة ماراثونية بين المرحلة الثانية والثالثة، يكون المبيت فيها في منتجع كيندرلي التي تبعد عن أكتاو حوالى 230 كلم.

وتحدث أيقونة رياضة المحركات السعودية "الراجحي"، عن استعداده للرالي قائلًا: "أنا سعيد للعودة إلى وسط آسيا للمشاركة في رالي كازاخستان الذي يعتبر واحدًا من الراليات الصعبة وغير المتوقعة في نهاية المرحلة، نتطلع قدمًا إلى رالي مليء بالإثارة والحماس، سنضغط للوصول إلى غايتنا وأهدافنا بوضع استراتيجية مناسبة لهذا الرالي".

وأكمل: "ينتظرنا تحدٍّ جديد وصعب، معظم مسارات هذا الرالي مسارات صحراوية وهي من المحطات المفضلة لسياراتنا. الحمد للـه نحن جاهزون ومعنوياتنا مرتفعة جدًّا، نتمنى من الله أن يكون التوفيق حليفنا في هذا الرالي.

وتابع البطل السعودي: "ديرك سوف يرافقني في رالي كازاخستان أيضًا؛ إذ ما زال مساعدي مايكل أور في رحلة إتمام علاجه وتعافيه من حادث باها الشرقية".

ووجّه الكابتن يزيد الراجحي الشكر للشريك الاستراتيجي، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، الوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وعبّر ديرك عن حماسه وتطلعه في الجولة الثانية من راليات الكروسكانتري لهذا الموسم قائلًا: "كان موسم 2019 الموسم الأول الذي خضت فيه تجربتي الأولى مع زميلي يزيد، وكانت تجربة رائعة للغاية. لدينا ذكريات جميلة معًا في رالي كازاخستان، فقد فزنا بثلاث مراحل على متن تويوتا هايلوكس في تلك النسخة.. تتمتع كازاخستان بمناظر طبيعية جميلة للغاية وموقعها الجغرافي رائع جدًّا بجوار بحر القزوين. أتطلع إلى مواصلة العمل الرائع الذي قمنا به في الجولة السابقة [رالي الأندلس]، أعتقد أنه سيكون سباقًا قويًّا للغاية وفي انتظارنا منافسة مشوقة وحماسية؛ حيث سنخوض المنافسة مع العديد من السائقين والفِرَق القوية ضمن هذه المشاركة، وهي ليست بالمهمة السهلة، سنقدم كل ما لدينا، معركة كبيرة بانتظارنا".