خرج الشهر الماضي من منزله ببريدة ولم يعد.. أسرة "فيصل" تناشد البحث عنه

جهود أمنية للعثور عليه.. وشقيقه: عمره 29 عامًا ويعاني اضطرابات نفسية

تناشد أسرة الشاب المفقود فيصل يحيى، بالمساعدة للوصول إليه بعد مغادرته منزلهم ببريدة الشهر الماضي دون أثر، مع إبلاغهم الجهات الأمنية للبحث عنه.

وقال شقيقه لـ"سبق": "يعاني أخي فيصل (٢٩عامًا) من اضطرابات نفسية ويخرج كالعادة ويعود لكن منذ شهر تغيب ولم يعد"، مناشدًا مَن يعثر عليه التواصل على الرقم (0538442378).