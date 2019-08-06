أمتعة حجاج الداخل تصل منازلهم عبر "البريد" بعد أداء نسك الحج

ضمن مبادرة "حج بلا حقيبة" التي تُنفَّذ لأول مرة هذا العام

أصبح بإمكان حجاج الداخل خلال حج هذا العام، ولأول مرة، نقل أمتعتهم وحقائبهم بعد أداء فريضة الحج إلى منازلهم عبر "البريد السعودي" دون اصطحابها وحملها كما هو معتاد كل عام.

وفي التفاصيل، أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس خلال حفل تدشين المجلس التنسيقي للشراكات الاستراتيجية لتطوير خدمة حجاج الداخل، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن، مبادرة "حج بلا حقائب"، بالتعاون مع البريد السعودي.

وتهدف المبادرة إلى نقل أمتعة الحاج إلى منزله في مختلف مناطق ومحافظات السعودية بعد أداء نسكه عبر البريد السعودي، دون عناء أو مشقة.