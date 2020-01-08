رجال "مدني جدة" ينجحون في إقناع شخص حاول الانتحار بطريق الحرمين

استجاب للنداءات ونزل من سلالم اللوحة بعد أن نصبوا له وسائد هوائية

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة مساء أمس الثلاثاء في إقناع شخص، اعتلى لوحة دعائية بتقاطع شارع فلسطين مع طريق الحرمين، بالنزول، بعد أن نصبوا وسائد هوائية، وأحضروا عربات بمساندة فرق الإنقاذ، وبدؤوا في إقناعه بعد أن حاول الانتحار وإلقاء نفسه.

وقد حضرت الجهات الأمنية ذات العلاقة، وفرقة من الهلال الأحمر، واستجاب الرجل للنداءات، ونزل من سلالم اللوحة.

جدة الدفاع المدني الانتحار لوحة دعائية شارع فلسطين طريق الحرمين

4

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441 12:47 AM

استجاب للنداءات ونزل من سلالم اللوحة بعد أن نصبوا له وسائد هوائية

رجال "مدني جدة" ينجحون في إقناع شخص حاول الانتحار بطريق الحرمين

عبدالله الراجحي

جدة

0 990

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة مساء أمس الثلاثاء في إقناع شخص، اعتلى لوحة دعائية بتقاطع شارع فلسطين مع طريق الحرمين، بالنزول، بعد أن نصبوا وسائد هوائية، وأحضروا عربات بمساندة فرق الإنقاذ، وبدؤوا في إقناعه بعد أن حاول الانتحار وإلقاء نفسه.

وقد حضرت الجهات الأمنية ذات العلاقة، وفرقة من الهلال الأحمر، واستجاب الرجل للنداءات، ونزل من سلالم اللوحة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جدة الدفاع المدني الانتحار لوحة دعائية شارع فلسطين طريق الحرمين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020