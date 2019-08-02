"أسبوع صمت" احتجاجًا على سكوت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحوثي

147 منظمة يمنية تشارك في التحرك الأضخم لمنظمات المجتمع المدني

تنطلق، في الرابعة من عصر اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، فعاليات حملة أسبوع الصمت والجرائم، وهو التحرك الأضخم لمنظمات المجتمع المدني الذي تشهده الساحة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.

وأدان بيان المنظمات، ارتكابَ مليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الجرائم المروعة بحق المدنيين، وأكد البيان أن تلك الجرائم تُثبت تعمّد المليشيا الحوثية لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر والممنهج، واستهداف الأطفال والمدنيين.

وأشار البيان إلى المجزرتين الدمويتين في مدينة تعز اللتيْن ارتكبتهما مليشيا الحوثي هذا الأسبوع، وأسفرتا عن مقتل 7 أطفال وشخص مدني آخر، وإلى مجزرة آل ثابت الدموية التي قتلت المليشيا الحوثية فيها 14 مدنيًّا، وجرحت 25 آخرين أغلبهم من الأطفال، وغيرها من الجرائم التي سرد تفاصيلها البيان.

وعَدّ البيانُ ما قامت به مليشيا الحوثي من عمليات تفجير لمعسكر الجلاء بعدن ومركز تابع للشرطة بعدن، إرهابًا كامل الأركان.

واستنكرت منظمات المجتمع المدني اليمنية ما وصفته بالصمت المستمر وغير المبرر للمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن إزاء ما يحدث من جرائم متكررة ومتعمدة ترتكبها المليشيات الحوثية بشكل سافر ومتعمد وممنهج، وطالبت المنظماتُ المجتمعَ الدولي بالإفصاح عن موقفه من جرائم المليشيات الحوثية؛ مؤكدةً أن السكوت على هذه الجرائم تعده المليشيات الحوثية إذنًا لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم.

وحمّلت منظمات المجتمع المدني، الموقعة على البيان والمشاركة في الحملة، الأممَ المتحدة المسؤولية التبعية إزاء صمتها على جرائم القتل والقصف والترويع الذي أدى إلى استمرار المليشيات الحوثية في ارتكاب تلك الجرائم بشكل يومي؛ مستغلة المواقف الضبابية للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن؛ خاصة أن الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في عدن تؤكد أن المليشيا لا تسعى للسلام، ومستمرة في ارتكاب الجرائم وانتهاكها للقرارات الأممية.

وشددت المنظمات على أن حياة الإنسان في اليمن فوق كل اعتبارات سياسية كانت أو غيرها من الأعذار التي يمكن أن تبرر بها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية، مواقفها المتخاذلة تجاه إجرام وانتهاكات مليشيا الحوثي.