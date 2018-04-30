بالصور.. وزير الثقافة والإعلام يفتتح ثاني دار عرض للسينما في المملكة

أكد: السوق السعودي واعد وجذاب للجميع ومطلب الشركات العالمية

تصوير: فايز الزيادي

افتتح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد، مساء اليوم "فوكس سينما" في مجمع الرياض بارك.

وقال الدكتور العواد بهذه المناسبة "اليوم نسعد بتفعيل الرخصة الثانية لدور عرض السينما في المملكة من خلال دار "فوكس سينما"، وهذا يدل على أن السوق السعودي واعد وجذاب للجميع ومطلب شركات السينما العالمية.

وأشار إلى أن هذا التنافس سيُساعد على توفر خيارات وبدائل ترفيهية أكثر أمام المواطنين، وسيُسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العديد من الوظائف.

من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم القابضة آلان بجاني: "تتقدم ماجد الفطيم وفوكس سينما بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والإعلام على ثقتهم ودعمهم لافتتاح أول دار عرض لفوكس سينما في مول الرياض بارك، ونحن نتطلع أن نكون أهلاً لتلك الثقة والالتزام بتقديم أسعار تنافسية وتجارب استثنائية متنوعة، وتحقيق التوسع خلال السنوات الخمس المقبلة بإطلاق 60 شاشة في المملكة واستثمار 2 مليار ريال سعودي، تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وتخلل حفل الافتتاح عروض حية استمتع بها الحاضرون، بالإضافة إلى عرض خاص لفيلم Avengers: Infinity War في صالة عرض آيماكس وفيلم Ferdinand في سينما KIDS المخصصة لترفيه الصغار التي تقع ضمن أكبر مركز ترفيه عائلي تابع لماجيك بلانيت في المنطقة.