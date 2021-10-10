في زمن "كورونا".. شاهد ما وصل إليه مصلى ودورات مياه مسلخ المجاردة!

مشهد من الإهمال يخالف ما أولته الدولة وأجهزتها من اهتمام بالنظافة العامة

رصدت عدسة مواطن إهمالاً كبيراً في مصلى مسلخ محافظة المجاردة ودورات المياه المجاورة والخاصة به؛ ما نتج عنه انبعاث روائح كريهة من دورات المياه التي يتردّد عليها كثيرٌ من مستفيدي المسلخ الوحيد بالمحافظة.

يأتي هذا في الوقت الذي تهتم فيه جميع إدارات وأجهزة الدولة بالنظافة العامة وتعقيم الأسطح والحرص على التهوية والتكييف، وذلك ضمن إسهامات الدولة في محاربة فيروس كورونا.

وبيّنت الصور فصل أجهزة التكييف المتهالكة في المحافظة التي ترتفع درجات الحرارة فيها ولاسيما في ساعات النهار.

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10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 01:17 PM

مشهد من الإهمال يخالف ما أولته الدولة وأجهزتها من اهتمام بالنظافة العامة

في زمن "كورونا".. شاهد ما وصل إليه مصلى ودورات مياه مسلخ المجاردة!

عبدالعزيز الشهري

المخواة

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رصدت عدسة مواطن إهمالاً كبيراً في مصلى مسلخ محافظة المجاردة ودورات المياه المجاورة والخاصة به؛ ما نتج عنه انبعاث روائح كريهة من دورات المياه التي يتردّد عليها كثيرٌ من مستفيدي المسلخ الوحيد بالمحافظة.

يأتي هذا في الوقت الذي تهتم فيه جميع إدارات وأجهزة الدولة بالنظافة العامة وتعقيم الأسطح والحرص على التهوية والتكييف، وذلك ضمن إسهامات الدولة في محاربة فيروس كورونا.

وبيّنت الصور فصل أجهزة التكييف المتهالكة في المحافظة التي ترتفع درجات الحرارة فيها ولاسيما في ساعات النهار.

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