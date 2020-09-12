زراعة الأسنان بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر تعتمد نظام "سترومان"

يساعد على التئام الزراعة بسرعة مع العظم دون آلام

اعتمدت زراعة الأسنان بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، نظام زراعة "سترومان السويسري" الحاصل على التقييم الأول في جودة الزراعات على مستوى العالم، والذي يساعد على التئام الزراعة بسرعة مع العظم دون آلام، ونسب الفشل فيه أقرب إلى الصفر.

وقال مدير عام مراكز طب الأسنان بالمجموعة، د. عبد الرحمن السرحان: إن المستشفى ينفرد عن غيره من المستشفيات بحزمة من المميزات، في زراعة الأسنان.

وأضاف أن القسم الذي يعد من رواد رقمنة طب الأسنان، يتميز بتوفر كل الإمكانيات التي تمكنه من التعامل مع جميع أنواع الحالات الصعبة، حيث يوجد به وحدة متكاملة للتعامل مع "ذوي الهمم العالية"، وقسم متخصص للتعامل مع كسور الوجه والفكين وحالات الحوادث، إضافة إلى أنه يولي اهتماماً خاصاً بالأطفال، فأمّن أحدث التقنيات التي تتيح إنجاز علاجاتهم بدقة وفعالية وأمان.

ويعمل بقسم الأسنان نخبة متميزة من الكوادر الطبية، تتكون من استشاريين في مختلف التخصصات، وجميعهم من خريجي الجامعات الغربية، ويحظون بخبرات عملية نوعية بأبرز المراكز والمستشفيات، وتتوفر لهم قدرات تشخيصية متطورة وعالية الدقة، تتمثل في أحدث أجهزة الأشعة عالية الموثوقية، إضافة إلى كراسي مزودة بكاميرات تقوم بتصوير التجويف الفموي أثناء جلسات العلاج، علاوة على مختبر رقمي فائق الدقة، وقد تم تجهيزه بالكامل من قبل شركة "Saratoga".

كما هيأ للأطفال بيئة تراعي خصوصيتهم، حيث تجهيز مناطق انتظارهم وعياداتهم بتقنيات تخلق عالماً ثلاثي الأبعاد، يجعل لحظات وجودهم في المستشفى ممتعة ومسلية.

وقال د. السرحان: إن القسم يستخدم تقنية الكاد كام CAD CAM"" في تصميم التركيبات بدقة بمساعدة الكمبيوتر، ويمكن ذلك المريض من المشاركة في تشكيل الرسم التصوري.

وتعتبر معدات علاج الأسنان من أكثر مصادر العدوى لذلك التعامل مع هذا الأمر يتم بجدية عالية عبر نظام تعقيم متكامل وصارم أنشئ بالتعاون مع STELLCO الإيطالية، والنظام مقسم إلى 3 أجزاء منفصلة ومعزولة تماما عن بعضها لضمان سير الأدوات وتعقيمها كما يجب في كل مرحلة، عن طريق جهازي "الألتراسونيك"، والغسيل بضغط الماء، والفرن الحراري.

وشدد على أن كل الإمكانيات التي تجعل القسم الأفضل في صنع الابتسامة متوفرة، إذ إنه يضم كفاءات ماهرة وقادرة على الإبداع، ويساندهم أحدث وأفضل الأجهزة التي تساعد على رسم الابتسامة بدقة عالية وجودة متناهية، مثل "الكاد كام"، وجهاز الليزر "ووتر ليز بلس" الذي يساعد على إنجاز الاجراءات التجميلية بالأنسجة الناعمة.

ويقدم القسم ضمانا يمتد مدى الحياة على علاجاته، ويحرص على تأمين أجود وأحدث المواد الخام التي تنتجها أفضل الشركات العالمية وعلى سبيل المثال لا الحصر يتم استخدام منتجات شركة “3m” في حشوات الأسنان، وأدوات الأسنان من شركة "hammacher" الألمانية، والمثاقب من إنتاج شركة " bosch" الألمانية، حتى حافظ المسافة الخاص بالأطفال حرصت الإدارة أن تكون من “De Novo” الأمريكية، وفي العيادات تم تركيب وحدات من إنتاج شركة " Sirona" الشهيرة والكبائن من “Saratoga”، وكل هذه الشركات معروفة بجودة ودقة وفعالية منتجاتها على مستوى العالم.