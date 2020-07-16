الإيجاز الدوري.. رسالة من متحدث "الصحة" لمصابي كورونا أصحاب الأمراض المزمنة

دعا كل من يرعى كبيراً في السن للبس الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي

طالب متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي كل من يرعى كبيراً في السن، بلبس الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وارتداء الكمامة والقفاز، أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير في السن.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الخميس: رسالة للمصابين من فئة الأمراض المزمنة: اهتم بنفسك وتواصل مع من تحب وقم بهواياتك اليومية وحافظ على خطتك العلاجية واتبع نمطاً غذائياً صحياً.

وتابع "العبدالعالي": عيادات تطمن ومراكز تأكد خدمت 1.024.489 مستفيداً.