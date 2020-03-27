تركيا: فيروس كورونا يرفع أسعار الفلفل الحار بعد الثوم

زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة بنحو 100 %

تشهد سوق الخضراوات في تركيا ارتفاعاً كبيراً في أسعارها عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على خلفية أنباءٍ عن ارتفاع أسعار الثوم الذي أوصى الخبراء بتناوله لتعزيز جهاز المناعة.

وتشير قاعدة بيانات بلدية إسطنبول التي تكشف عن أسعار الخضراوات والفاكهة يومياً، إلى زيادة بنحو مئة في المئة في أسعار الفلفل الحار، وزيادة بنحو 70 في المئة في أسعار البطاطس، وزيادة بنحو 25 في المئة في أسعار الثوم، حيث ارتفع سعر الفلفل الحار إلى 12 ليرة تركية للكيلوجرام، بعدما كان يبلغ 6 ليرات للكيلوجرام الواحد خلال شهر فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الخميس، ارتفاع عدد وفيات "كورونا"، إلى 75 بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3 آلاف و629 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.