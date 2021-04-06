"تعليم الرياض" ينظم حملة لتطعيم منسوبيه بلقاح فيروس كورونا

إنفاذًا للتوجيهات السامية وقرار وزير التعليم

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في لجنة البروتوكولات الوقائية، اليوم، في مقر الإدارة حملة تطعيم لمنسوبي ومنسوبات الإدارة، بالتعاون مع وزارة الصحة (التجمع الصحي الثاني).

يأتي ذلك إنفاذا للتوجيهات السامية الكريمة، بتمكين كل الجهات في القطاع الحكومي والخاص باتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ لقاح كورونا، وبناءً على توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح كورونا لمنسوبي القطاعات التعليمية كافة.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إن "الحملة ضمن خطة الإدارة لتطعيم منسوبيها، انسجامًا مع التوجيهات السامية، وقرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لضمان سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات التعليم والكادر التعليمي والإداري".

وأكد المدير العام أن الحملة وجدت إقبالاً كبيرًا واستجابة عالية من المنسوبين والمنسوبات في مقر الإدارة، وهي البداية والانطلاقة لتطعيم جميع منسوبي التعليم، مقدمًا شكره وتقديره لوزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي الثاني على استجابتهم وحسن تعاونهم، ومشيدًا بتنظيم لجنة البروتوكولات الوقائية الصحية في تعليم الرياض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء وبعد الحملة، متمنيًا الصحة والسلامة للجميع.