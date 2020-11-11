أسواق الأربعاء.. النفط يرتفع ومزيج برنت عند 44.01 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1 %

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري، ووسط متابعة مستجدات "كورونا" وجهود تطوير اللقاح.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.9 % إلى 44.01 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1 % مسجلاً 41.78 دولار للبرميل وفق رويترز.





وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.14 مليون برميل إلى 482 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر.

ومن المقرر صدور تقرير "أوبك" الشهري لمستويات الإنتاج عن أكتوبر الماضي، في وقت لاحق اليوم.