وزير التعليم يوجِّه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين للمبتعثين والمبتعثات

"الأحمري": العمل بهذه التدابير بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر خلال الفترة الطارئة

وجَّه ‫وزير التعليم باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، بمن في ذلك الذين تم إيقاف الصرف عنهم، أو الذين انتهت بعثتهم وما زالوا في بلد الابتعاث؛ وذلك بسبب جائحة كورونا.

وقال طارق الأحمري، المتحدث باسم التعليم الجامعي، إن التوجيه تضمن عدم إيقاف الصرف على المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم أيًّا كان سبب الإيقاف، مع صرف مخصص مالي لمدة شهر مساوٍ لمكافأة المبتعث مع مرافقيه لمن غادروا سكنهم، ومَن تخرج وانتهت بعثته ولا يزال في بلد الابتعاث، ولم يتمكن من العودة للمملكة، وللطلاب الذين تم إيقاف الصرف عنهم.‏

وتابع: يكون العمل بهذه التدابير بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر خلال الفترة الطارئة، على أن يتولى نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار إعداد الآلية المناسبة، وتكليف وكالة الابتعاث والملحقيات بالعمل لتطبيق هذه الآلية بالتنسيق مع سفارات السعودية في الخارج.