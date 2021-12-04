سوريا تصدم تونس وتخلط أوراق المجموعة الثانية في كأس العرب

حقق المنتخب السوري مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب البيت المونديالي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كأس العرب FIFA قطر 2021.



وسجل أوليفر كاسكاو هدف منتخب سوريا الأول مبكراً مع الدقيقة الرابعة قبل أن يباغت محمد العنز المنتخب التونسي مع أول دقيقتين من الشوط الثاني بتسديدة رائعة استقرت في شباك الحارس فاروق بن مصطفى .



وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد علي بن رمضان في الوقت بدل الضائع عقب حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد "VAR" لتدخله العنيف على السوري محمد العنز.



ورفع منتخب سوريا رصيده إلى ثلاث نقاط محققاً فوزه الأول في البطولة ليعزز آماله في الوصول إلى ربع النهائي بعدما كبد منتخب تونس الخسارة الأولى الذي توقف رصيده عند ثلاث نقاط أيضاً لكنه يتفوق على منتخب سوريا بفارق الأهداف.



ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة بست نقاط بعد فوزه على موريتانيا بهدف نظيف ولم يضمن أي فريق حتى الآن التأهل وحتى موريتانيا لم تخرج رغم عدم امتلاكها لأي نقطة.