مصر تسجل 1188 إصابة جديدة و61 وفاة بكورونا

إجمالي حالات الشفاء بلغ 182024

سجلت مصر 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 246909.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، بلغ 182024؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14388 بعد تسجيل 61 وفاة جديدة.