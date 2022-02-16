روسيا تعلن سحب جزء من قواتها في القرم.. وبريطانيا: لا يوجد دليل

"والاس" أشار إلى أن أفعال موسكو لم تخفف التوتر

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية، وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها عام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات إقليم الجنوب العسكري أنهت تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، وتعود عبر السكك الحديدية إلى ثكناتها الأصلية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعرض التلفزيون العام مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسراً يربط شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو من أوكرانيا.

في موازاة ذلك، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لشبكة "سكاي نيوز": "إن بريطانيا لم ترَ حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، ولا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب".

وأضاف: "يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلق الأمر بتخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية، وسنصدق ما تقوله روسيا، لكننا سنحكم عليه بناء على أفعالها".