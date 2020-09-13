العبدالعالي: إصابات كورونا انخفضت 88%.. بكل صدق هذا ما يجب علينا فعله

قال: على مدار أسبوعين نسجل انخفاضًا في الحالات المؤكدة ونزولًا في "الحرجة"

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إنه يتم رصد نزول في نسبة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا ولله الحمد.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات فيروس كورونا على مدار أسبوعين، نسجل انخفاضًا في حالات كورونا المؤكدة.

وكشف متحدث "الصحة" عن نزول الإصابات بـ#فيروس_كورونا في #المملكة بنسبة 88%، كما أكد أن نسبة التعافي من #كورونا في #المملكة تتجاوز 93%.

وقال: بكل صدق مع الجميع يجب مواصلة الالتزام بإجراءات #كورونا، ولا بد من مواصلة المكاسب المحققة حتى الآن.. يجب علينا ألا نخفف الالتزام بالإجراءات الوقائية.