التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 101% في أغسطس

نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية اليوم

نقلت "رويترز" عن مصدرين في مجموعة "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب)، نحو 101 بالمائة.

من ناحيته، ذكر أحد المصدرين، أن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية للمجموعة.

وتعتزم لجنة فنية للمجموعة التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.