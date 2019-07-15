#حساب_المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة "20"

من خلال البوابة الإلكترونية.. بعد إيداعها للمستفيدين الأربعاء الماضي

يبدأ برنامج "حساب المواطن" باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 20 من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa.

وكان برنامج "حساب المواطن" قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ20 من الدعم، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين الأربعاء الماضي.

وأوضح البرنامج أن دعم الدفعة 20، سجّل 2.6 مليار ريال، استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شَمِلهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.