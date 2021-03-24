منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ6 مواطنين ومقيمين اثنين

لتبرعهم بالدم 50 مرة.. تعرف على الأسماء بالتفصيل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ستة مواطنين ومقيمين اثنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

والمتبرعون هم "محمد صالح العمودي، عبدالرحمن عبداللطيف القشعمي، العقيد ركن سيف محمد البيشي، فهد حمد القحطاني، عبدالباري سلمان الوباري، علي خضر بنات، حسن علي أورفه لي، أحمد محمد نظمي".