شراكة مجتمعية بين ناديي القادسية والوحدة

تهدف إلى تبادل الخبرات

قام الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب، والرئيس التنفيذي لنادي الوحدة بمكة المكرمة حسن دحلان ، بإبرام شراكة مجتمعية بين الناديين بين شوطي مباراة الوحدة والقادسية التي أُقيمت على ملعب الملك عبد العزيز بالشرائع بمكة المكرمة، وبحضور كلٍ من بدر الرجيب وعصام بركاتي مشرفي قسم المسؤولية الاجتماعية بالناديين.

وتهدف الشراكة إلى تبادل الخبرات وإقامة فعاليات مشتركة بين الناديين من خلال المسابقات الرياضية بين الناديين والتي تهدف إلى خدمة المجتمع والعمل على نبذ التعصب الرياضي.

وتعد هذه الشراكة بداية الشراكات المجتمعية لهذا الموسم الرياضي لنادي القادسية، وتهدف الشراكة لخدمة مجتمعنا الرياضي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بين نادي القادسية ونادي الوحدة في جانب المسؤولية المجتمعية.

كما تعد هذه الشراكة أول شراكة تعقد بين ناديين رياضيين سعوديين للمسؤولية الاجتماعية.