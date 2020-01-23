"الطبيب الزائر".. دعم مستشفى عفيف بـ6 استشاريين سعوديين بتخصصات مختلفة

16 وصلوا مؤخرًا.. و"ابن عميرة" شاكرًا "الصحة": الأثر إيجابي في تحسين الخدمة

وجّهت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بدعم مستشفى عفيف العام، بستة أطباء استشاريين سعوديين في تخصصات مختلفة (الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، القلب كبار، المسالك البولية، قلب الأطفال، والطب النفسي)؛ وذلك ضمن برنامج الطبيب الزائر.

وأوضح مدير مستشفى عفيف العام الدكتور عادل بن عميرة، أن هذا الدعم الطبي يأتي ضمن برامج استقطاب الكوادر الطبية المتخصصة المختلفة؛ مؤكدًا أنه سيكون له أثر إيجابي في رفع مستوى الخدمة الصحية التي يقدّمها المستشفى.

وقدم "ابن عميرة" بدوره، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة، ومدير إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين صالح الغانم، على متابعتهم المستمرة لتطوير الخدمة بمستشفى عفيف، وتسهيل كل السبل الميسرة بذلك.

يُذكر أن "صحة الرياض" قد دعمت مؤخرًا مستشفى عفيف بطبيبين استشاريين في تخصص طب الأطفال والتخدير، كذلك طبيبيْ نائب تخدير، ومثلهم نائب عظام، وأخصائي أطفال، وأخصائي أمراض نساء وولادة، وأخصائية أمراض باطنية، وأخصائي أمراض صدرية، وعدد 6 أطباء عام بمختلف التخصصات، وعلى مستوى برنامج التطوع الطبي؛ فقد استقطبت إدارة المستشفى طبيب استشاري نفسي متخصص.