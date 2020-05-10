نيوزيلندا تسجل إصابتي كورونا فقط وأستراليا بلا إصابات في 6 ولايات

إحداها لشخص عائد من الخارج وسط استعدادات لخفض مستوى التأهب

أعلنت نيوزيلندا، عن تسجيل حالتين جديدتين فقط بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ فيما أعلنت أستراليا عن تسجيل 12 إصابة فقط في ولايتين من أصل 8 ولايات.

وأفصحت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الأحد، عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا؛ في وقت تستعد فيه البلاد لخفض محتمل لمستوى التأهب؛ مشيرة إلى أن إحدى الحالتين ناتجة عن مخالطة أسرية، والحالة الثانية هي لشخص عاد من الخارج.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في نيوزيلندا 1144 حالة.

وفي أستراليا أعلن وزير الصحة، غريغ هانت اليوم الأحد، أن 6 من الولايات والأقاليم الأسترالية الــ8، لم تسجل أية حالات إصابة جديدة بكوفيد-19.

وأضاف "هانت" أنه تم تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19؛ ليصل المجموع في البلاد إلى 6939.

وقال بحسب "روسيا اليوم": إن حالتين جديدتين تم تسجيلهما في نيو ساوث ويلز، و10 في فيكتوريا؛ في حين لم تسجل كل من غربي أستراليا وجنوبي أستراليا وكوينزلاند وتسمانيا وإقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي، أي حالات جديدة.