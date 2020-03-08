"الأرصاد" تبشّر: حالة مطرية متوقعة نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أن هناك مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة عن الحالة: يصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار تؤثر في مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة، وسيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.حالة الطقس الأرصاد
قالت: إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أن هناك مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة عن الحالة: يصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار تؤثر في مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة، وسيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.