"الأرصاد" تبشّر: حالة مطرية متوقعة نهاية الأسبوع

قالت: إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أن هناك مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الهيئة عن الحالة: يصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار تؤثر في مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة، وسيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.

حالة الطقس الأرصاد

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:59 AM

قالت: إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً

"الأرصاد" تبشّر: حالة مطرية متوقعة نهاية الأسبوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أن هناك مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الهيئة عن الحالة: يصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار تؤثر في مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة، وسيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.

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