مدير طبية الملك سعود يهنئ القيادة بحلول عيد الأضحى

نوّه بتوفيرها لقاحات كورونا للمواطنين والمقيمين

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1442هـ.



وأكد "العنزي" أن العيد هذا العام يأتي في ظل الجهود الاستثنائية الكبيرة التي تقوم بها قيادة المملكة، والتي تجسد الحرص الكامل على صحة الإنسان، في سرعة توفير لقاحات كوفيد19 للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتقديمه بإجراءات تتم بكل يسر وسهولة، مع تنظيم وعمل متكامل وتطبيق تام للإجراءات الاحترازية.



وأشار "العنزي" إلى أن جهود الدولة رعاها الله لا تتوقف عند هذا الحد، بل تحرص بشكل كبير في تغيير إيجابي للقطاع الصحي من خلال برامج التحول، ومستوى خدماته المقدمة للمستفيدين، وبرؤية طموحة تعمل عليها بكل عزيمة، ومسؤولية تقع على عاتقنا في تحقيق تطلعات القيادة لتنمية هذا القطاع وتحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية.



وأضاف: استطاعت المملكة بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة التعامل مع ما فرضته الجائحة من تغير في شتى مجالات الحياة وما شهده العالم في تنظيم حج هذا العام لخير دليل على ما تملكه من طاقات وإمكانات وخبرات جعلتها تتبوأ الريادة في مجال إدارة الأحداث مهما بلغ حجمها أو أحاطت بها الظروف.



وختم د.العنزي داعيًا الله العلي القدير أن يعيد على هذا الوطن العزيز وقيادته وشعبه والمقيمين فيه هذا العيد وهم ينعمون بالأمن والأمان والنماء والرخاء، وأن يتقبل من الجميع أعمالهم ومن الحجاج حجهم وطاعتهم وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يجزي القائمين على حج هذا العام الأجر والمثوبة على ما يقومون به من تنظيم وإدارة استثنائية.