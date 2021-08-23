مدير "تعليم المجمعة" يقف ميدانيًا على استعدادات المدارس للعام الجديد

استقبل عددًا من المعلمين وأشاد بجهودهم في دعم العملية التعليمية

نفذ مدير تعليم المجمعة، يوسف بن عبداللطيف الملحم، عددًا من الجولات على المدارس؛ للاطمئنان على تجهيزاتها لاستقبال الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد.

واستقبل "الملحم" خلال جولاته عددًا من المعلمين، مرحبًا بعودتهم للعام الجديد، ومقدمًا لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه ويبذلونه في الرحلة التعليمية لأبنائهم الطلاب.

وقدم مدير التعليم الشكر لمديري ومديرات المدارس، مشيدًا بدورهم في إنجاح العملية التعليمية، ومؤكدًا على ضرورة تواصلهم الدائم مع الطلبة ومتابعتهم وتقديم جميع أشكال الدعم لهم، كما وجه باستكمال اللقاح لعودة حضورية آمنة للجميع، بإذن الله.

وحث "الملحم" المعلمين على تقديم المزيد من الجهود لطلابهم والرعاية وتقديم الخدمات المناسبة لهم؛ لكي يكملوا مسيرة تعليمهم بالصورة المثلى، وبما يحقق نواتج تعلم مُثلى، كما أشاد بدور أولياء الأمور باعتبارهم شركاء لإدارة التعليم في نجاح العملية التعليمية أثناء رحلة تعليمهم.

وأكد مدير التعليم على جميع المدارس ومكاتب التعليم الحكومية والأهلية، تهيئة الطلاب والطالبات وتوعية أولياء أمورهم للعام الدراسي الجديد 1443ه‍، بما يحقق التوافق والتكيف النفسي والاجتماعي، وتذليل التحديات التقنية التي قد يواجهونها لبناء اتجاه إيجابي.

وفي نفس الصدد قامت القيادات التعليمية بتعليم المجمعة بجولات للوقوف على الاستعدادات للعام الدراسي 1443ه‍ ، حيث زار المساعد للشؤون التعليمية للبنين، أحمد بن إبراهيم العبدالوهاب، عدداً من المدارس؛ للاطمئنان على المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب .