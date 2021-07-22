رئيس البرلمان العربي يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

نوه بالإجراءات التنظيمية والصحية والأمنية التي اتخذتها المملكة

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنجاح موسم الحج لهذا العام والقدرة الفائقة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي ما تزال تفرضها جائحة فيروس كورونا.

ونوه "العسومي" -في بيان- إلى الإجراءات التنظيمية والصحية والأمنية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، والتي كان لها أكبر الأثر في نجاح موسم الحج، والحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، مثمنًا كذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لتوفير كل ما يلزم من رعاية صحية وتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها السلطات السعودية عكست نجاح المملكة وقدرتها الفائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن والعناية بهم وتسخير كل الطاقات البشرية والمادية لتلبية احتياجاتهم.

وأعرب "العسومي" عن خالص شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وجميع الهيئات والمؤسسات التي تضافرت جهودها وأسهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.