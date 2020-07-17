"الصحة" تعلن تسجيل 2613 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 245851

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، تسجيل 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 245851 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 191161 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2407 حالات وفاة.

وقالت الوزارة: بلغ عدد الحالات الحرجة 2188.