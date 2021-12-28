5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطارٌ رعدية وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والشعيبة والقنفذة والليث والقطيف والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص والسيل الكبير والشفا والطائف والكامل ورهاط ومدركة والهدا، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز أيضًا منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأكحل والحناكية والصويدرة والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد والمهد وبدر ووادي الفرع وينبع النخل والرايس وينبع والعلا والعيص وخيبر، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.