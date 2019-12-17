فيصل بن سلمان يزور "المهد" ويدشن حزمة من المشاريع التنموية

بقيمة تتجاوز 403 ملايين ريال

شدد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية تفعيل دور المجالس البلدية والمحلية بمحافظات المنطقة في متابعة وتفقُّد أحوال المواطنين، ومراعاة مصالحهم واقتراح الحلول لمطالبهم والرفع بها، بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة ويحقق المصلحة العامة، جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة المهد خلال زيارته التفقدية للمحافظة.

ووجه أمير المدينة المنورة، خلال الاجتماع بنقل الورش والمحلات التي تشوه مداخل المحافظة إلى المنطقة المخصصة لها، ورفع المخلفات مجهولة المصدر لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمحافظة، وذلك بالشراكة بين الجهات المعنية وأهالي المحافظة والمتطوعين.

وأكد أمير المنطقة، أهمية إعطاء الأولوية في تنفيذ مشاريع الإسكان التنموي للمحافظات والقرى التابعة لها، تلبية لاحتياج الأسر المستحقة وللمساهمة في الحد من التعديات العشوائية.

ودشن خلال لقائه مشايخ وأعيان وأهالي محافظة "المهد"، حزمة من المشاريع التنموية والخدمية ووضع حجر الأساس لأخرى بتكلفة إجمالية تجاوزت 403 ملايين ريال، شملت مشروع إنشاء محطة كهرباء تحويل المهد الجديدة، وربط المغذيات الحالية لزيادة الموثوقية والاستغناء عن مولدات الديزل، وإحلال الشبكات الهوائية وايصال الخدمات للمشتركين الجدد، ومشروع خزان مياه ١٠٠٠٠ م٣ وشبكة مياه لقرية "السويرقية"، ومشروع رفع كفاءة خط المياه قطر ٥٠٠مم من "بيضان" إلى "المهد".

كما وجه باستكمال مبنى بلدية المحافظة، ومشروع درء أخطار السيول، وتطوير وتحسين المنتزهات البرية وإنشاء سوق خضار ولحوم وفواكه وسوق تجاري، كما وضع حجر الأساس لعدد آخر من المشاريع تمثلت في مشروع صيانة واستكمال توسعة طريق المهد الى المدينة، ومشروع تحسين التقاطعات المرورية وإنشاء المدخل الشمالي، ومشروع تطوير أرض الإسكان بمحافظة المهد.

وأكد محافظ "المهد" مبارك المورقي، في كلمة له خلال المناسبة أن المحافظة حظيت وما زالت باهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة، وتحقق فيها كم كبير من المشاريع التنموية التي أسهمت في إبرازها أسوة بجميع المحافظات بالمنطقة، مقدماً شكره وتقديره لأمير المنطقة على تفقده لأحوال الأهالي وتلمس احتياجاتهم.

وعبر أهالي "المهد" في كلمة ألقاها نيابة عنهم الدكتور عباد بن شلاح المطيري، عن سرورهم بهذه الزيارة التي تجسد مدى ما يحظون به من اهتمام وعناية من أمير المنطقة، ومن متابعة دائمة لتحقيق كل ما يعود على أبناء المنطقة بالنفع، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها تحت ظل قيادتنا الرشيدة.