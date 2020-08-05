متفوقة على عدة دول.. السعودية في المرتبة 27 عالمياً بالبنية التحتية الإلكترونية

دراسة: تقدمت على الولايات المتحدة والصين.. وفي المرتبة 33 من حيث الأسعار

احتلت المملكة العربية السعودية مراتب متقدمة بأفضل بنية تحتية إلكترونية على مستوى العالم متقدمة على عديد من الدول العالمية.

وكشفت دراسة جودة الحياة الرقمية (DQL) لعام 2020، التي تغطي القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت والجودة والأمن والخدمات الحكومية عبر الإنترنت والبنية التحتية الإلكترونية، أن السعودية احتلت المرتبة 27 عالمياً متفوقة على الصين والولايات المتحدة في عدة مؤشرات، وفقاً للدراسة التي غطت 81 في المئة من سكان العالم.

وأشارت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من البلدان التي لم ينخفض فيها استقرار الاتصال بالإنترنت خلال إعداد (WFH) بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وجاءت المملكة في المرتبة 45 لجودة الحياة الرقمية عالمياً، وفي المرتبة 37 من حيث جودة الإنترنت حيث راعت الدراسة سرعة الهاتف المحمول وسرعة النطاق العريض واستقرار الإنترنت عبر الهاتف المحمول، ومن حيث أسعار الإنترنت احتلت المرتبة 33.

أما من حيث الأمن الإلكتروني جاءت السعودية في المرتبة 60 متقدمة عالمياً متقدمة على الإمارات والبحرين وعُمان في منطقة الخليج، أما من حيث البنية التحتية الإلكترونية جاءت في المرتبة 27 متقدمة على إسرائيل وعُمان والصين والولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة 30.

وخلصت نسخة هذا العام من بحث (DQL) إلى أن سبع دول من أصل 10 بلدان تتمتع بأعلى جودة رقمية في الحياة موجودة في أوروبا، مع احتلال الدنمارك الصدارة العالمية من بين 85 دولة.

ووفقاً للنتائج العالمية الرئيسة، كان لتفشي فيروس كورونا تأثير كبير في استقرار الإنترنت حيث شهدت 49 دولة من 85 دولة انخفاضاً في الأجهزة المحمولة و44 في سرعة النطاق العريض بسبب إعداد WFH.