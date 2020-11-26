"دلشد" يتفقد عددًا من المراكز الصحية بمحافظة خليص

للاطلاع على سير العمل وخدمة المرضى

زار الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي في مكة الدكتور دلشد عباس، عددًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمحافظة خليص.

وشملت المراكز التي تفقدها وعدد من المديرين التنفيذيين: "خليص والطلعة والضبية ووادي قديد والمجمعة ووادي ستاره وغران وأم الجرم والخوار والنخيل والبرزة"؛ حيث تفقدوا سير العمل والآلية المتبعة في خدمة المرضى.

كما استمع الدكتور "دلشد" إلى الممارسين الصحيين من أطباء وطواقم التمريض في المراكز، للتمكن من تطوير الخدمة وبذل المزيد من الجهود في ذلك؛ مما يعود بالنفع على خدمة المريض.

وألقى الرئيس التنفيذي كلمة شكر فيها العاملين في المراكز، واعدًا بالعمل وجهد أكبر لتطوير وتقديم خدمة أفضل.