في الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.. "العين" يواصل الصدارة

الجولة تستكمل بخمس مباريات غداً

واصل فريق العين صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الاولى وذلك في انطلاقة مباريات الجولة الثانية.

وتمكن العين من الفوز على الطائي بهدفين مقابل هدف في إستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد، سجل هدفي العين اللاعب رينان أولفيرا في الدقيقتين 9 و62 فيما سجل هدف الطائي اللاعب سعيد الرزيقي في الدقيقة 81.



ونجح فريق الخليج في الفوز على المجزل بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الخليج، سجل ثلاثية الخليج ديابي في الدقيقة 5 وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 25، قبل أن يسجل انداما الثالث في الدقيقة 53.



وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي تمكن هجر صاحب الأرض والجمهور من الفوز على أبها بهدفين دون رد.



سجل الهدف الأول فيصل الجمعان في الدقيقة 66 وأضاف عبد الله عثمان الثاني في الدقيقة 90+3.



فيما انتهت مباراة العدالة والكوكب بفوز العدالة بهدف دون رد سجله يوسف الفوزاعي في الدقيقة 90+1 وكان ذلك على ملعب نادي الشعلة.



وتمكن ضمك من تحقيق الفوز على الجيل بهدف دون رد في وذلك على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية وسجل هدف ضمك اللاعب عبدالفاضل سوانون في الدقيقة 43.



وتختتم غدًا الأربعاء مباريات الجولة الثانية، بمواجهات النهضة والجبلين على ملعب النهضة، ويستضيف فريق الوشم نظيره القيصومة على ملعبه بشقراء، ويحل فريق الشعلة ضيفا على النجوم على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.



كما يحل فريق العروبة ضيفًا على نجران على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ويحل فريق الأنصار ضيفا على نادي جدة بالملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.