"أردوغان" يواصل ابتزاز الدول الأوروبية: سنرسل ملايين اللاجئين إليكم

اعتبر أن عليها تحمّل حصة من أزمة تورّطه في سوريا

هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بإرسال ملايين المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، في مسعاه الحالي لابتزاز الدول الأوروبية، والحصول على مزيد من المساعدات في تورطه في سوريا.

واعتبر "أردوغان" أن "على أوروبا تحمّل حصتها من أزمة اللاجئين، التي تسبّب بها العنف في المنطقة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال: "بعدما فتحنا أبوابنا، تلقينا العديد من الاتصالات الهاتفية، قالوا لنا: أغلقوا الأبواب، لكنني قلت لهم: لقد تم الأمر، انتهى. الأبواب مفتوحة. وعليكم الآن أن تتحملوا نصيبكم من العبء".

واحتشد آلاف المهاجرين واللاجئين ومن بينهم أفغان وسوريون وعراقيون، على الحدود التركية مع اليونان بعد أن أعلن "أردوغان" الجمعة أن تركيا لن تمنعهم من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.