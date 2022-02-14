مدرب النصر "روسو" يفرض اللعب بـ "لمسة واحدة".. قبل مواجهة الباطن

كثف فريق النصر الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن، الخميس المقبل، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبقيادة مدرب الأصفر ،الأرجنتيني "روسو "، أدى اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة خلال الحصة التي جرت، الاثنين، على ملعب النادي، وتكثيف النواحي اللياقية، من خلال الجري حول المستطيل الأخضر والتركيز على السرعات، قبل أن يعمد بعدها روسو إلى النواحي التكتيكية، ويقسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تلعب الكرة من لمسة واحدة، واختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب، سلط فيها المدرب الضوء بشكل أكبر على الجمل الفنية ودقة التسليم والتسديد.