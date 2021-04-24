"الأرصاد": سحب رعدية على نجران

تشمل عدة محافظات حتى 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 03:14 PM

تشمل عدة محافظات حتى 10 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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