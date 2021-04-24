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تشمل عدة محافظات حتى 10 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية على نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.