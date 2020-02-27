الرئيس الموريتاني يصل إلى جدة

"مشعل بن ماجد" كان في مقدمة مستقبليه

وصل إلى جدة، اليوم، الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير عام شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

جدة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

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27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 02:01 PM

"مشعل بن ماجد" كان في مقدمة مستقبليه

الرئيس الموريتاني يصل إلى جدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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وصل إلى جدة، اليوم، الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير عام شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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