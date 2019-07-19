الهلال يوقف المفاوضات مع عموري.. ويؤكد: ماطل هو ووكيل أعماله

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل اليوم الجمعة في بيان إيقاف مفاوضات تجديد عقد لاعبه عمر عبدالرحمن "عموري"؛ وذلك بعد مماطلة اللاعب ووكيل أعماله في الرد على عرض النادي الثاني.

وقالت إدارة النادي: تود إدارة النادي أن توضح لجماهير الهلال والمتابعين كافة جميع التفاصيل المتعلقة بمفاوضات النادي مع اللاعب "عمر عيدالرحمن" لتجديد عقده مع النادي؛ إذ أولت منذ تسلمها مهام العمل في النادي اهتمامها لملف تجديد عقده بعد التأكد من جاهزيته الطبية، وموافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت الإدارة أنها بدأت أولى خطواتها في هذا الملف باجتماع مع ممثل اللاعب "عمر عبدالرحمن" الأستاذ "نادر المرزوقي" في الرياض بعد عودة اللاعبين من إجازتهم الموسمية، واشترط اللاعب تجديد عقده قبل المغادرة مع الفريق إلى المعسكر الخارجي في النمسا، ولم تتبقَّ فترة أكثر من شهر على نهاية عقده الحالي، وأيدت الإدارة تمسكها بتجديد عقد اللاعب بموافقة الجهاز الفني شريطة اجتيازه الاختبارات الطبية، وتم الاتفاق حينها على إرجاء المفاوضات إلى حين إجراء اللاعب الاختبارات الطبية في "مركز فيفا الطبي" في "دبي" بعد أن ينهي مواعيده العلاجية مع الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية في الركبة "رامون كوجات" في "برشلونة"، وذلك كإجراء متبع في كل تعاقد جديد، وحرصًا من الإدارة على التأكد من حالته الطبية والبدنية بعد الرباط الصليبي الذي تعرض له اللاعب للمرة الثالثة.

وتابع البيان: رغبة من الإدارة في تأكيد تمسكها باللاعب، ورغبتها في تجديد عقده، قدم رئيس النادي الأستاذ "فهد بن نافل" عرضًا رسميًّا للاعب عمر عبدالرحمن أثناء اجتماعه بممثل اللاعب الأستاذ "نادر المرزوقي" يوم الثلاثاء الماضي مشروطًا باجتيازه الفحص الطبي المجدول اليوم الذي يليه الأربعاء، وتلقت الإدارة ردًّا على العرض في اليوم التالي، تضمن طلب زيادة القيمة المالية والمدة بعد أن تجاوز اللاعب الاختبارات الطبية بنجاح، وحينها قدمت الإدارة عرضًا جديدًا، تضمن زيادة في القيمة المالية والمدة، مع تحديد مهلة للرد على العرض الجديد لمدة 24 ساعة رغبة في إقفال موضوع التجديد مع اللاعب؛ ليلتحق بمعسكر الفريق، إلا أن المهلة مضت دون أن تتلقى الإدارة ردًّا على عرضها الرسمي الثاني. وتواصلت الإدارة مع ممثل اللاعب الذي طلب أكثر من مهلة إضافية للرد، وتم منحه ما طلبه من مهل متعددة دون وجود تجاوب بالموافقة أو الرفض على عرض النادي حتى توقيت نشر هذا البيان.

وأشارت الإدارة في بيانها إلى أنها أرجأت تقديم عرض لتجديد عقد اللاعب عمر عبدالرحمن إلى يوم الثلاثاء الماضي نظرًا لوجود تقرير سابق من الطبيب "رامون كوجات" بعد فحص أجراه اللاعب في تاريخ 12 يونيو، تضمن الموعد المتوقع لعودته للملاعب في شهر سبتمبر المقبل؛ ما حدا بالإدارة إلى منح اللاعب فرصة إجراء برنامج علاجي وفحص حديث، يحدد موعد عودة اللاعب للمباريات، وبناء عليه يتم تقديم العرض الرسمي للتجديد. مبينة أنها حرصت على منح اللاعب مهلة محددة للرد بغية حسم ملفه في ظل ارتباط النادي والجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم بتحديد قوائم اللاعبين الأجانب في المنافسات المقبلة؛ وهو ما يتطلب رؤية واضحة وعاجلة، يعتمد عليها في الفترة الحالية، ولاسيما في ظل تقليص عدد الأجانب إلى سبعة لاعبين؛ ما يتطلب ضرورة سرعة حسم موضوع تجديد اللاعب نظرًا لارتباط تحديد مساره مع الهلال بوضع قائمة لاعبي الهلال الأجانب الحاليين.

وأفادت: بناء على ما سبق قررت إدارة النادي إيقاف التفاوض مع "عمر عبدالرحمن" مقدمة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها في النادي، ومتمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة.