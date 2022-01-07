بريطانيا تُسجِّل 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14,193,228 وحصيلة الوفيات 149,744

سجَّلت بريطانيا 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و229 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14,193,228، فيما بلغت حصيلة الوفيات 149,744.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 10:48 PM

فيما العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14,193,228 وحصيلة الوفيات 149,744

بريطانيا تُسجِّل 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجَّلت بريطانيا 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و229 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14,193,228، فيما بلغت حصيلة الوفيات 149,744.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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