بريطانيا تُسجِّل 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14,193,228 وحصيلة الوفيات 149,744

سجَّلت بريطانيا 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و229 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14,193,228، فيما بلغت حصيلة الوفيات 149,744.