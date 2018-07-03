"الحمدان" يشكر وزير الشؤون الإسلامية على ثقته ودعمه

بعد تكليفه وكيلاً لشؤون المطبوعات والبحث العلمي

أعرب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، عن شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ثقته الكريمة بتكليفه وكيلاً للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي.

ودعا "الحمدان" المولى ــ عز وجل ــ أن يعينه على أداء الأمانة، وخدمة المليك والوطن، والعمل الجاد والمثمر للقيام برسالة الوزارة وفق توجيهات الوزير؛ لخدمة الإسلام والمسلمين، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ووفقهما لكل خير ــ .