تونس تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها وتؤكد تضامنها مع السعودية

دانت التهديدات التي تقوض استقرار المنطقة وتخرق القوانين والأعراف الدولية

دانت تونس بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي؛ ما خلّف إصابات في صفوف المدنيين.



وأكدت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الليلة تضامُنها التام مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها ضد كل التهديدات والاعتداءات التي تنتهك أمنها، وتقوض استقرار المنطقة، وتخرق القوانين والأعراف الدولية.